В Ираке отмечают победу ас-Садра

В центре Багдада тысячи людей празднуют победу на парламентских выборах движения шиитского проповедника Муктады ас-Садра. По предварительным данным избиркома, "садристы" получат 22% голосов: 73 мандата из 329. Заметно больше, чем в Совете представителей предыдущего созыва.

"Мы поздравляем иракцев с победой реформистской программы под руководством Муктады ас-Садра. Мы чувствуем, что сегодня Ирак освободился. Мы не помним такого с 2003 года. Сегодня Ирак полностью освободился от коррупции", — говорит один из "садристов".

Шиитский аятолла Муктада ас-Садр стал известен два десятилетия назад, когда во главе своей "Армии Махди" поднял восстание и успешно боролся против западных войск. С тех пор он сохраняет весьма высокую популярность среди населения страны.

Досрочные выборы в Ираке состоялись в воскресенье. Благодаря жётским мерам безопасности волеизъявление прошло достаточно спокойно.

Из-за бойкота сразу нескольких оппозиционных движений явка оказалась рекордно низкой: чуть больше 40%. Тем не менее выборы признаны состоявшимся. На этом фоне наблюдатели отмечают большой успех независимых кандидатов. По общему числу полученных мандатов они обошли многие партии.

Иракский центризбирком в течение нескольких дней будет рассматривать жалобы на предварительные результаты и на нарушения.