Франция обещает помочь восстановить Ирак

Париж поможет восстановить Мосул и Ирак в целом. Такое обещание дал президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший в воскресенье иракский город, бывший оплотом группировки Исламское государство. Джихадисты были изгнаны оттуда в 2017 году правительственной армией и войсками международной коалиции. Посмотрев реставрационные работы в мечети Ан-Нури, сильно пострадавшей в результате боевых действий, Макрон сказал:

"Мы, международное сообщество, играем здесь важную роль. Вот что лежит в основе борьбы с терроризмом. То, о чём я говорю, даже более важно, чем отправка войск. Речь идет о том, чтобы быть рядом с суверенным государством, женщинами и мужчинами доброй воли, рядом с сообществами, которые знают этот регион, и помогать им действовать. Мы собираемся вновь открыть некоторые школы благодаря фонду, который мы создали в январе 2020 года для школ Востока. Мы собираемся помочь восстановить школы, но также церкви и мечети. И мы будем сопровождать все общины в их работе",

В тот же день президент Франции посетил также христиаские общины Мосула, призвав их объединиться и работа ь всместе. Париж традиционно выражает поддержку христианам Востока и различным национальным меншинствам северного Ирака.

Свой визит в эту страну Эммануэль Макрон завершил встречей с курдскими официальными лицами. Его принимал лидер Иракского Курдистана. Макрон отдал дань уважения курдским бойцам, которые были на передовой борьбы с лджихадистами.