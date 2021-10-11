ЕС поощряет железнодорожные перевозки грузов

Каждый год хрупкую альпийскую экосистему пересекают более двух миллионов грузовиков. Интенсивное дорожное движение создаёт пробки и шум, наносящий вред окружающей среде.

Уменьшить причиняемый таким образом вред призван европейский проект AlpInnoCT. Его цель — поощрять использование двух или более видов транспорта при перевозке грузов, сокращая средний пробег грузовых автомобилей. До сих пор 95% грузовых прицепов были не приспособлены для транспортировки по железной дороге без выгрузки и новой погрузки товаров.

1 2 @goizlyon 1 2 @goizlyon 1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 @goizlyon 1 2 @goizlyon 1 2 @goizlyon 1 2 @goizlyon 1 2 @goizlyon 1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 Euronews 1 2 Euronews

Чтобы решить эту проблему была разработана специальная платформа NIKRASA, позволяющая поместить прицеп на железнодорожную платформу.

«Нашей задачей при разработке NIKRASA было создать платформу, которая бы подходила для всех типов прицепов, — объясняет Альберт Бастиус, исполнительный директор партнёра AlpInnoCT, компании TX Logistik AG. — На сегодня около 94% существующих грузовых прицепов можно поместить на железнодорожные платформы NIKRASA».

В проекте AlpInnoCT участвуют 4 страны Евросоюза — Австрия, Германия, Италия и Словения, — а также Швейцария. Общий бюджет проекта составляет более 3 млн евро. Причем 2,5 миллиона получены из фонда регионального развития ЕС. Реализация проекта предусматривает сокращение времени погрузки, строительство новых терминалов и сортировочных станций.

15 партнеров проекта следуют единым правилам и рекомендациям, составленным при участии Карла Фишера, директор логистической компанииLogistik-Kompetenz-Zentrums. По его словам, развитие комбинированного транспорта поможет решить проблемы экономические и климатические:

«В альпийском регионе мы теперь можем погрузить на поезд 30 прицепов. То есть мы можем заменить 29 шоферов одним машинистом. Шофёры нам больше не нужны. Сокращение в 29 раз! И кроме сокращения затрат на рабочую силу мы уменьшаем выброс углекислого газа на 80%».

В то же время, по словам Томаса Эберля, генерального директора автотранспортной компании Eberl Internationale Spedition GmbH & Co., международные перевозки регулируются в каждой стране строгими правилами:

«Самое главное — это гибкость. Железные дороги должны в этом отношении брать пример с грузовиков, также как и логистические и транспортные компании».

Цель Европейского союза — перевозить к 2030 г. 30% грузов по железной дороге и водным путям; в к 2050 г. — 50%. Для сравнения сейчас в Германии по железным дорогам перевозится 19% грузов.