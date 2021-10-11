Вучич: "Я не стесняюсь просить о выгоде"

Сербия надеется покупать российский газ по самой выгодной в Европе цене. Об этом заявил президент страны Александр Вучич по итогам встречи с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Политики среди прочего обсудили недавно заработавшее ответвление "Турецкого потока", идущее через Сербию, и резкий скачок цен на газ в Европе.

Александр Вучич, президент Сербии:

"Я надеюсь — я попросил министра Лаврова, чтобы он передал просьбу президенту Путину, попросил вице-премьера Юрия Борисова, и мне не стыдно это признать: мы надеемся, что в Сербии будет самая благоприятная цена на газ в Европе. Я этого не скрываю. Моя задача — бороться за свой народ".

Обе стороны отвергли обвинения со стороны ЕС в том, что Россия использует "газовый рычаг" для давления на Сербию. Вучич заявил, что не Москва на него давит, а он на Москву — по поводу цен. А глава российского МИДа Сергей Лавров назвал риторику Брюсселя проявлением неоколониализма.

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

"Что касается опасений и заклинаний относительно того, что Россия пытается вмешиваться в жизнь Западных Балкан — мы к ним привыкли. Мы в отношениях с Сербией и другими странами этого региона руководствуемся исключительно взаимной выгодой, балансом интересов".

И в Москве, и в Белграде считают, что энергетический кризис в ЕС продлится ещё долго, а его причинами стала как недальновидная "зелёная" политика Брюсселя, так и отказ от долгосрочных газовых контрактов с Россией по политическим причинам.