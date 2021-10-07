Россия: углеродная нейтральность к 2060 году

Министерство экономического развития РФ в преддверие 26-й сессии Конференции ООН по изменению климата в Глазго подготовило новую версию стратегии низкоуглеродного развития страны. Согласно документу, Россия должна достичь углеродной нейтральности менее чем через 40 лет.

В новой версии стратегии низкоуглеродного развития России осталось два сценария – интенсивный и инерционный. Первый из них считается приоритетным.

Основной сценарий предполагает рост выбросов до 2030 года на 0,6% и их постепенное сокращение к 2050 году на 79% от нынешнего уровня. При этом планируется, что рост поглощающей способности экосистем увеличится более чем в два раза. Углеродной нейтральности страна достигнет, согласно проекту, к 2060 году.

Среди мер снижения выбросов - углеродное ценообразование (стимулирование низкоуглеродных технологий, система квотирования, введение новых нормативов), развитие зеленого финансирования и поддержка распространения сертификатов происхождения энергии, а также развитие системы публичной отчетности.

Эксперты, несмотря на позитивное в целом отношение к новой стратегии, говорят о необходимости ее доработки.

Руководитель программ по климату и энергетике WWF Россия Алексей Кокорин заявил в интервью Euronews, что представленная стратегия большой шаг вперед:

«В предыдущих версиях стратегии об углеродной нейтральности вообще не упоминалось. Если раньше Россия не понимала, как ей встроиться в этот глобальный тренд, то сейчас Москва открыто заявляет о своей включенности.

Эта стратегия только на первый взгляд задает слабую цель на 2030 год, но она несоизмеримо сильнее, чем та официальная цель, которая была заявлена в ООН около года назад. На конференции в Глазго надо ориентироваться не на старую цель, которая анекдотически слаба, а на новую, и показывать перспективу до 2060 года.

На мой взгляд, сейчас это не столько стратегия, сколько политическая декларация. Там много экологических и экономических моментов, которые очень правильно прописаны. Пусть пока декларация, но это уже большой шаг вперед».

- Многие страны ставят цель по углеродной нейтральности на 2050 год, Россия отстает на 10 лет. Почему?

«На 2050 год такую цель ставят США, страны Евросоюза, Норвегия, Швейцария, Япония, то есть страны развитые. На 2060 год цель по углеродной нейтральности у Китая, Казахстана, Аргентины, Бразилии, Мексики. По ВВП на душу населения, по тому, как живут у нас люди, мы всё же гораздо ближе ко второй группе стран. Как бы нам не хотелось считать себя развитыми, надо признаться, что мы скорее страна 60-го года. По-моему, хорошо, что политические амбиции показать себя более развитыми, чем есть на самом деле, отодвигаются в сторону».

🌀 Продолжаем давать простые ответы на сложные вопросы по климату.



❓ Может ли человечество что-то предпринять, чтобы остановить изменение климата?https://t.co/Sb57BWpbpbpic.twitter.com/XNOPWddJ7j — WWF России (@wwfRU) October 4, 2021

- С какими сложностями неизбежно столкнется Россия при исполнении этой стратегии?

«Отрасли экономики не прописаны в стратегии детально. Но в принципе есть материалы и наработки, как по отраслям снижать выбросы за счет экономии, технологий и тому подобного. Это не вызывает тревоги. Тревогу вызывает то, какой рост поглощения лесами заложен в документе. Очень большой рост. С одной стороны это хорошо, и исследования показывают, что это реально, но ведь это очень масштабный процесс, для которого многое нужно сделать – и с пожарами, и с ведением лесного хозяйства».

- Простым гражданам тоже придется платить за углеродную нейтральность?

«Платить, чтобы не впасть в еще более сильное изменение климата, придется всем – и простым гражданам, и компаниям, и правительствам. Не думаю, что есть вариант, когда все только в выигрыше и не платят. К сожалению, изменение климата столь серьезная и столь негативная проблема даже для нашей северной страны, что в любом случае платить придется. Но из двух вариантов, которые есть в данной стратегии – инерционный и интенсивный – во втором случае расплачиваться придется меньше. Нам приходится выбирать из двух зол меньшее», - говорит Алексей Кокорин.

Российское отделение Greenpeace поддержало более амбициозную версию низкоуглеродной стратегии, особенно в той части, где устанавливается цель по углеродной нейтральности. Вместе с тем в Greenpeace считают, что достичь нулевых выбросов парниковых газов необходимо раньше - до 2050 года, поскольку климатический кризис набирает обороты и каждое десятилетие имеет значение.

Руководитель климатического проекта Greenpeace в России Василий Яблоков в интервью Euronews сказал, что от действий по сокращению выбросов зависит будущее страны:

«Мы приветствуем, что Россия наконец поставила цель по углеродной нейтральности. Но мы считаем, что нужно быть более амбициозными и стараться достичь этой цели до 2050 года. Причем делать это нужно без использования ложных решений, в частности атомной генерации, плотинных ГЭС, временного перехода на газ. Радует, что Россия следующие 40 лет собирается идти по пути углеродной нейтральности, ведь раньше говорилось, что наша экономика связана с выбросами парниковых газов из-за добычи, переработки и использования ископаемого топлива.

Платить за этот переход, мы считаем, должны те, кто больше всего загрязняет. Ведь до этого они десятилетиями, по сути, «спонсировали» климатический кризис, не платили за те последствия, которые мы сейчас имеем»_._

- Но возможно ли достичь этой цели ранее 2050 года?

«Все упирается в технологии. Если будет дешевая технология накопления энергии, почему бы и нет. Сейчас это главный тормоз. Сможем всё электрифицировать, - уйдем от ископаемого топлива. Но пока эти технологии дорогие. Мы призываем сокращать выбросы насколько возможно. От этих действий зависит наше будущее.

Россия, возможно, больше других страдает от климатического кризиса и его последствий. Надо искать, как мягко уйти от использования ископаемого топлива. Мягко, но быстро. Постоянные наводнения, грандиозные пожары, случившиеся в России в этом году, - это следствие изменения климата. Последствия колоссальные и для экономики, и для людей. Россия должна быть заинтересована в снижении влияния на климат», - отметил Василий Яблоков.

«Углеродная нейтральность» или «нулевые выбросы» не означают, что мир не будет производить эмиссии парниковых газов.

«Нулевым» должен стать уровень попадания СО2 в атмосферу – эмиссии не должны превышать поглощаемые лесами и океанами выбросы. https://t.co/LaiLt8SSvPpic.twitter.com/BiktvfEBF1 — ООН (@UnitedNationsRU) February 8, 2021

«Углеродная нейтральность» не означает полного отсутствия выбросов. Это означает, что объемы эмиссий углекислого газа не должны превышать объемов, поглощаемых лесами и океанами.

У человечества уже есть технологии, которые позволяют сократить выбросы. Основная задача – постепенно заменять ископаемые виды топлива, такие, например, как уголь или нефть, на возобновляемые, «чистые» источники энергии - энергию ветра, солнца и океана.

В 2015 году на саммите в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представители большинства стран мира подписали Парижское соглашению по климату. Главная закрепленная в этом соглашении задача - добиться того, чтобы средняя глобальная температура не превысила доиндустриальный показатель более чем на 1,5 градуса Цельсия.

Россия подписала Парижское соглашение в 2016 году.

С 31 октября по 12 ноября в Глазго пройдет 26-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).