Лондон обещает расплатиться с Парижем за мигрантов

Долг платежом красен. Лондон намерен вскоре выплатить Франции обещанные на борьбу с потоком мигрантов деньги. Об этом заявил министр внутренних дел Великобритании Дэмиан Хайндс. По его словам, это вопрос "ближайших недель".

Эта тема недавно вызвала острую напряженность между Лондоном и Парижем.

Во время субботней поездки на север страны министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен попросил британское правительство выполнить взятые в июле обязательства выплатить Франции 62,7 миллиона евро.

Деньги, которые должны быть направлены для финансирования усиления французских правоохранительных органов на побережье и борьбы с контрабандистами.

Мигранты регулярно переплывают Ла-Манш в поисках лучшей жизни в Великобритании.

Вопрос в том, как остановить этот поток. Нужно усилить контроль, сравни тому, что уже действует в порту и туннеле под Ла-Маншем. Для этого требуется больше людей и оборудования на пляжах, и поэтому Соединенному Королевству необходимо выделить средства для закупки оборудования: тепловых камер и дронов, средств моторизованного и быстрого перемещения в дюнах, чтобы иметь возможность перехватывать отправления лодок Пьер-Анри Дюмон депутат от Республиканцев (Па-де-Кале)

Нелегальные переправы через Ла-Манш участились в последнее время. За выходные в проливе были спасены около 1,5 тысяч человек. По данным французской береговой охраны, всего за этот год по морю попасть на Туманный Альбион пытались более 15,5 тысяч человек.

Соединенное Королевство давно привлекает мигрантов, в первую очередь из-за языковых и экономических причин, но также и потому, что страна на практике депортирует меньше нелегальных мигрантов, чем многие европейские страны.

Но сейчас британское правительство планирует внести законопроект о реформировании системы предоставления убежища и ужесточении наказаний, особенно для контрабандистов.