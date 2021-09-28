Лампедуза: миграционный поток усилился

Свыше 700 мигрантов высадились на итальянский остров Лампедуза за последние сутки. Большая часть из них прибыла на рыбацкой лодке из Ливии. На борту судна находились выходцы из африканских стран, а также Бангладеш, среди них есть немало женщин и детей. Центр по приему мигрантов на самом южно острове Италии уже переполнен: он рассчитан на 250 человек, но в нем находятся свыше тысячи нелегальных переселенцев. После медицинского обследования и карантина людей перевезут на материк.

Власти Италии вновь призывают страны ЕС к более тесному сотрудничеству для решения проблем миграционного кризиса.

В текущем году в Италию по Средиземному морю нелегально прибыли почти 45 тысяч мигрантов — в два раза больше, чем в прошлом году. Всего с начала года до Европы таким путем добрались около 73 тысяч человек, еще пять тысяч пересекли наземные границы. По оценкам ООН, в пути погибли свыше 1200 человек.

На этом фоне школьники из 20 европейских стран и представители международных организаций готовятся к проведению на острове Лампедуза четырехдневной акции, призванной напомнить о трагедии, произошедшей здесь 3 октября 2013 года, когда 368 мигрантов погибли в результате кораблекрушения

Организаторы уверены, что прибрежные государства не могут в одиночку нести на себе бремя помощи мигрантам и должны получать больше поддержки со стороны Брюсселя.