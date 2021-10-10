Уникальный метод Юдит Полгар на Всемирном шахматном фестивале

Известная венгерская шахматистка Юдит Полгар представила свою обновленную программу обучения ChessPE на Всемирном шахматном фестивале в Будапеште.

Единственная шахматистка, попавшая в рейтинг супергроссмейстеров, начала разрабатывать собственный уникальный метод преподавания в 2012 году. Его цель - использовать шахматы как инструмент к развитию логики и мышления.

Дети любят играть. И хорошо, если они продолжают играть до своего взросления. Это может быть очень конструктивным. Шахматы можно использовать в образовании разными способами. Тогда ребенок будет не только играть, но и развиваться в разных сферах Юдит Полгар шахматистка

Кроме Шахматной площадки для дошкольников и Дворца шахмат для детей чуть постарше, посетители мероприятия также смогли изучить правила метода Полгар ChessPE.

Всемирный шахматный фестиваль проводится в 7-й раз. Он объединяет лучших шахматных профессионалов мира, и основное внимание в этом году уделяется творчеству и инновациям.

Мероприятие проходило в Национальной галерее, где, помимо программ международной конференции для педагогов, можно было поучаствовать в сеансе одновременной игры с гроссмейстерами Юдит Полгар и Золтаном Альмаши.