Тысяча граней шахмат

У шахмат есть тысяча граней, в этой игре есть красота, а страсть к ней "объединяет мир", уверены организаторы Всемирного шахматного фестиваля (World Chess Festival-2018), который откроется в Будапеште 13 октября.

Его идейный вдохновитель - известная венгерская шахматистка Юдит Полгар, автор собственной образовательной методики, которую успешно внедряют в учебную программу школы ряда стран. Её отличительная черта, по словам гроссмейстера, в том, что нацелена она не столько на воспитание новых чемпионов, сколько на развитие у детей навыков логического мышления.