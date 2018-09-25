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Тысяча граней шахмат

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Тысяча граней шахмат

Тысяча граней шахмат
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У шахмат есть тысяча граней, в этой игре есть красота, а страсть к ней "объединяет мир", уверены организаторы Всемирного шахматного фестиваля (World Chess Festival-2018), который откроется в Будапеште 13 октября.

Его идейный вдохновитель - известная венгерская шахматистка Юдит Полгар, автор собственной образовательной методики, которую успешно внедряют в учебную программу школы ряда стран. Её отличительная черта, по словам гроссмейстера, в том, что нацелена она не столько на воспитание новых чемпионов, сколько на развитие у детей навыков логического мышления.

"В нашей программе немало сложных пунктов, элементов, которые развивают мыслительные способности при помощи шахматной доски и фигур на ней. Это помогает детям правильно организовывать процесс мышления, распознавать закономерности и связи", - объясняет сама Юдит Полгар.

Шахматы - не просто игра, а ещё и искусство. Этой теме посвящён нынешний фестиваль. Место его проведения выбрано соответствующее - Венгерская национальная галерея.

А миссия мероприятия, как и все предыдущие годы, - популяризация шахмат среди представителей разных поколений во всём мире.