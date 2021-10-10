Чехия: оппозиция начинает коалиционные переговоры

Часы напряжённого ожидания, быстро меняющиеся цифры на экране. Неожиданно даже для многих аналитиков парламентские выборы в Чехии завершились победой оппозиции.

Коалиция "Вместе", в которую входят Гражданская демпартия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание" всего на несколько десятых процента опередила движение АНО действующего премьера.

Андрей Бабиш, премьер-министр Чехии, лидер АНО:

"Я хотел бы поздравить председателя Фиалу с отличным результатом в гонке, которую он провёл фантастически".

Иван Бартош, председатель Чешской пиратской партии: "Мощная кампания премьер-министра по дезинформации, направленная против Пиратской партии, была весьма заметна и вызвала у многих людей сомнения".

Третье место занял ещё один оппозиционный альянс - движения "Старосты и независимые" и Чешской пиратской партии. Их лидеры объявили о старте переговоров о формировании правительства с победившей на выборах коалицией.

Вит Ракушан, лидер партии "Старосты и независимые":

"Я рад тому, что теперь в Чехии возможны перемены. И мы станем частью этого процесса".

Однако президент заявлял, что назначит премьером лидера победившей партии, а не коалиции. После оглашения итогов выборов стало известно, что Милоша Земана госпитализировали, в связи с чем - не уточняется.

Между тем, оппозиция радуется непроходу в парламент коммунистов.

Вит Ракушан, лидер партии "Старосты и независимые":

"Сегодня мы питаем большие надежды на изменения, но еще мы рады тому, что спустя 32 года коммунисты остались за бортом истории".

Иржи Скацел, корреспондент Euronews:

"Переговоры о коалиции после выборов будут нелегкими и наверняка займут много времени".