В Мали освободили из плена колумбийскую монахиню

Колумбийская монахиня Глория Нарваес, которая почти пять провела в плену у боевиков в Мали, освобождена.

В феврале 2017 года её взяли в заложники боевики, связанные с террористической группировкой "Аль-Каида" В сеть регулярно выкладывались видеоролики, на которых монахиня просила помощи у Ватикана.

Глория Сесилия Нарваес, освобождённая из плена монахиня:

"Я благодарю малийские власти, президента, за те усилия, которые они приложили, чтобы освободить нас, да благословит вас Бог, да благословит Бог Мали. Я вам очень признательна".

Боевики, в плену у которых находилась Нарваес, удерживают ещё несколько иностранцев. В их числе американский священник и французский журналист.

Похищения людей с требованием выкупа - частая практика исламистских группировок, которые активизировались в Мали в последние годы.