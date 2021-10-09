Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о своей отставке

Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил, что уходит в отставку на фоне ведущегося против него расследование антикоррупционной прокуратуры. Временным главой правительства становится глава МИД Австрии Александр Шалленберг. Курц сообщил, что останется лидером Австрийской народной партии и будет депутатом парламента.

"Я должен признаться, что это непростой для меня шаг. И сегодня многие убеждали меня, что не нужно поддаваться оппозиции и нашему партнеру по коалиции", — сказал он. По словам Курца, выдвинутые против него обвинения в коррупции — ложные, однако партнер по правительственной коалиции — партия "Зеленые" — настроился против него.

Курц останется лидером консервативной Австрийской народной партии и займет место депутата Национального совета (нижняя палата парламента).

6 октября в штаб-квартире Австрийской народной партии (АНП), ведомстве канцлера и Министерстве финансов Австрии прошли обыски. Прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции ведет расследование в отношении девяти лиц, в том числе самого канцлера, по подозрению в злоупотреблении доверием и взяточничестве. Следователи считают, что в период с 2016 по 2018 год бюджетные средства министерства финансов использовались для финансирования соцопросов с положительными оценками в интересах АНП и для их дальнейшей публикации на ресурсах частного издания "Эстеррайх" за финансовое вознаграждение. В Австрийской народной партии, входящей в правительственную коалицию, отвергли обвинения и назвали обыски инсценировкой политических оппонентов.