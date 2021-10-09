"Талибан" осудил теракт в мечети

Представители "Талибана" обещают найти и наказать виновных в нападении на шиитскую мечеть в афганской провинции Кундуз. Жертвами взрыва во время пятничной молитвы стали десятки прихожан — до ста человек, по некоторым сообщениям.

Ответственность за нападение взяли на себя боевики группировки "Исламское государство".

Ещё накануне талибские власти провинции Хост сообщили, что задержали семерых боевиков ИГ, подозреваемых в подготовке терактов. На переговорах с американцами перед их уходом из Афганистана талибы обещали, среди прочего, бороться с экстремистскими группировками в стране.

В то же время не все верят мирным обещаниям "Талибана". Афганцы спешат к иранской границе. По словам иранских властей, если до прихода талибов к власти рубеж пересекали до двух тысяч человек ежемесячно, то сегодня то же число проходит границу за день.