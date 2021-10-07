Форум по переселению афганских беженцев в Евросоюз

Спасаясь от талибов, из Афганистана хлынули беженцы, которые сотрудничали с западными странами и НАТО. Многие из них пытаются спастись в Европе, но это удаётся далеко не всем. Бельгийский гражданин афганского происхождения по имени Акрам наслушался страшных рассказов от тех, кому не удалось покинуть захваченную "Талибаном" родину:

«К сожалению, оттуда смогли выбраться в основном те афганцы, у которых уже есть европейское гражданство или вид на жительство. У местных, к сожалению, не так много возможностей бежать, а ведь это те, кто чувствует реальную угрозу. Там остались люди, у которых есть веские причины и документы, подтверждающие, что их жизни в опасность. "

Вопросы эвакуации уязвимых афганцев и помощи им за границей обсуждались на Форуме высокого уровня по переселению, который состоялся в Брюсселе. Страны Евросоюза решили пока не увеличивать уже обещанные объёмы средств на эти нужды, а предпринимать больше усилий в рамках ООН. Управление верховного комиссара по делам беженцев попросило ЕС принять и расселить 42,5 тыс афганцев в ближайшие пять лет.

«Переселение, эвакуация и гуманитарная реадмиссия являются добровольными для стран-членов, - сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Юханссон. - Я очень рада, что на форуме у нас присутствовали представители почти всех государств ЕС на уровне министров. Неотложная задача = оказать конкретную помощь людям, которые сейчас в Афганистане находятся под угрозой, например, потому что они боролись за права человека или права женщин ».

Oxfam и ряд других благотворительных организаций призвали лидеров ЕС проявить больше амбиций и обеспечить спасение афганцев, которым угрожает также надвигающаяся на их страну экономическая катастрофа.

«До наступления в Афганистане зимы нужно сделать всё возможное, чтобы гуманитарная помощь, будь то продукты питания или лекарства, была предоставлена как можно быстрее, ведь кризис поразил и здравоохранение, - продолжал Акрам. – Я думаю, что в этом Европа может показать свое величие ».

Но для этого требуется единодушие и согласованность действий стран-членов ЕС.