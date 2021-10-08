Rendez-vous: симфонии цвета, света и звука

Культурный центр Фернана Гомеса в Мадриде предлагает посетителям интерактивную выставку картин Франсиско Гойи. Благодаря современным технологиям, в том числе компьютерной цветокоррекции, любители живописи смогут в мельчайших деталях рассмотреть работы великого мастера под музыку Альбениса, де Фальи и Боккерини. Выставка продлится до 31 декабря.

В Оксфордском музее современного искусства представлены работы британско-индийского скульптора Аниша Капура. Играя с формой и цветом, преимущественно черным и красным, художник раздвигает границы между живописью и скульптурой, и исследует восприятие и осознание человеком своего тела. Ознакомиться с экспозицией можно до 1 февраля будущего года.

Мексика передала в нидерландский Музей Дренте в Ассене часть выставочной коллекции, посвященной художнице Фриде Кало, ставшей знаковой фигурой в истории искусство. Экспозиция занимает весь музей. Посетители смогу увидеть личные вещи художницы и познакомиться с ее самыми известными картинами. Выставка будет работать до 27 марта 2022 года.