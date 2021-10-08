Лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года стали Мария Ресса и Дмитрий Муратов

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса награждены «за усилия по защите свободы слова, являющейся обязательным условием для демократии и мира».

Глава Норвежского Нобелевского комитета Берит Рейсс-Андерсен отметила, что с момента основания в 1993 году «Новая газета» публиковала критические статьи на темы от коррупции, полицейского насилия, незаконных арестов, манипуляций на выборах, фабрик троллей и до применения российский войск внутри и за пределами России.

"Оппоненты «Новой газеты» отвечали на это угрозами, насилием и убийствами. С момента основания газеты убиты шесть ее журналистов, включая Анну Политковскую, писавшую о войне в Чечне. Несмотря на убийства и угрозы, главный редактор Муратов не отказался от принципа независимости и последовательно защищал право журналистов писать на выбранные темы», — сказала Рейсс-Андерсен.

Дмитрий Муратов родился в 1961 году в Куйбышеве. После службы в армии работал в "Волжском комсомольце" и "Комсомольской правде". В 1993 году стал одним из основателей "Новой ежедневной газеты". В 1995 году издание было переименовано в "Новую газету", а Муратов стал главным редактором издания.

Мария Ресса работала репортером CNN в Азии, руководиоа отделом новостей ABS-CBN. Она принимала участие во многих международных инициативах по поощрению свободы слова. В последние годы против неё было возбуждено несколько уголовных дел, связанных с журналистскими расследованиями и работой в должности руководителя интернет-сайта Rappler.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize#NobelPeacePrizepic.twitter.com/KHeGG9YOTT — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2021

Церемония вручения премии должна пройти в Осло 10 декабря.

В этом году на награду претендовали 234 человека и 95 организаций, в том числе российский оппозиционер Алексей Навальный, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская и экоактивистка Грета Тунберг.

В прошлом году награду присудили Всемирной продовольственной программе ООН за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов".