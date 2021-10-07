Бразилия: "Мемориал прощания" с жертвами COVID-19

38 тысяч бумажных флюгеров по числу жителей Сан-Паулу, чьи жизни унёс коронавирус. В центре бразильского города появился "Мемориал прощания" - для тех, кто из-за ограничений не смог присутствовать на похоронах своих близких.

По словам автов проекта, он призван помочь людям пережить утрату, чтобы они смогли найти в себе силы двигаться дальше.

Данило Сезар, организатор Farewell Memorial: "Флюгер здесь как символ обновления и надежды. Идея в том, чтобы побудить людей работать сообща над этим процессом, стремиться к обновлению, сохраняя наследие бесчисленного множества людей, которые сошли с борта, но остаются с нами".

В Рио родственники и друзья жертв встречаются, чтобы вместе скорбеть. Инициаторы акции "Дружественная поддержка" уверены: отсутствие возможности провести траурные церемонии должным образом, проститься с любимым человеком - дополнительный удар, который мешает смириться с потерей.

Марсия Торрес, социальный работник: "В пандемию людям действительно нужна эта помощь, чтобы справиться с тем, что им не удалось попрощаться. Это причиняет огромные страдания. Сам траур проходит иначе, он затягивается, люди оплакивают близких дольше. Груз непонимания, неприятия, тяжелее, боль - острее. Эту проблему нужно решать на политическом уровне".

С начала пандемии в Бразилии выявлено свыше 21 миллиона случаев заболевания коронавирусом. Почти 600 тысяч - со смертельным исходом.