Афганцы штурмуют паспортные столы

Тысячи афганцев ринулись получать паспорта и другие документы, выдача которых была приостановлена со сменой власти в стране. В Кабуле напор толпы сдерживает шлагбаум.

Алама Гуля Хаккани, исполняющий обязанность главы паспортного управления при МВД Афганистана, заявил, что ежедневно будут выдаваться по пять-шесть тысяч удостоверений личностей.

Ранее представители ведомства сообщили, что все сотрудницы управления приглашены к возобновлению своей трудовой деятельности.

Паспортные столы прекратили работу после того, как движение "Талибан" (террористическая организация деятельность которой запрещена в России), захватила власть в Афганистане.