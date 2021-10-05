"Досье Пандоры": обвинения и отрицания

Политики, бизнесмены и другие влиятельные люди, чьи имена упоминаются в так называемом "досье Пандоры", пытаются отгородиться от обвинений в уклонении от уплаты налогов. Авторы масштабного расследования опубликовали миллионы документов с подробным описанием того, как известные во всем мире люди использовали оффшорные зоны для хранения активов на сотни миллионов долларов.

В досье, составленном Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), в частности, фигурирует король Иордании Абдалла II, который отрицает какие-либо нарушения при покупке роскошных домов за границей. В последнее время он пытался получить зарубежную помощь для вывода своей обедневшей страны из рецессии, и скандал может нарушить эти перспективы.

Абдалла II, король Иордании: "К сожалению, против Иордании ведется грязная кампания. Все еще есть люди, которые пытаются саботировать наши отношения с другими странами и внести подозрения. Нам нечего скрывать".

Президент Чили Себастьян Пиньера также отрицает причастность к конфликту интересов. Его имя упоминается в досье в связи с продажей горнодобывающей компании в 2010 году одному из его ближайших друзей.

Себастьян Пиньера, президент Чили: "Ни моя семья, ни я не имеем инвестиционных компаний, зарегистрированных за границей".

Президент России Владимир Путин в досье прямо не фигурирует. Но туда включены люди, якобы связанные с его окружением. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эти разоблачения "необоснованными утверждениями".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: "Непонятно, как можно этой информации доверять. Сначала должно что-то появиться. Пока просто речь идет о каких-то таких утверждениях, непонятно на чем основывающихся. И, конечно, это не повод для каких-то проверок. Сначала должна быть какая-то серьезная публикация все-таки".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя разоблачения, осудила уклонение от уплаты налогов в целом.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии: "У нас в Европейском Союзе одни из самых высоких стандартов налоговой прозрачности в мире. Но, как мы видим, этого недостаточно. Необходима дальнейшая работа".

Одним из таких шагов должен стать черный список налоговых гаваней, который собираются утвердить министры финансов европейских стран.