Пучдемон предстал перед судом Сассари

Под лозунги "Свободу!", скандируемые несколькими десятками сторонников независимости Каталонии и Сардинии, прибыл на заседание суда итальянского города Сассари Карлес Пучдемон.

Как сообщил его адвокат, экс-глава Женералитета Каталонии намерен оспорить европейский ордер на его арест и правомочность его выдачи по запросу Испании. От каких-либо заявлений перед началом заседания Пучдемон отказался.

"Решение апелляционного суда Сассари по запросу об экстрадиции, направленному судебными властями Испании, определит дальнейшее развитие событий. Адвокаты Пучдемона выразили уверенность в том, что экс-глава Каталонии сохранит свободу по итогам сегодняшних слушаний, как ранее в Германии и Бельгии", - передаёт из Сассари корреспондент Euronews Джорджия Орланди.

Пучдемон был задержан 23 сентября по прибытии на остров Сардиния в соответствии с европейским ордером Верховного суда Испании, где он обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате. Тогда итальянский суд постановил оставить его на свободе без каких-либо ограничений до первого заседания.