Европарламент проголосовал за лишение Пучдемона неприкосновенности

Европарламент проголосовал за лишение неприкосновенности с бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона. Теперь стала более вероятна экстрадиция лидера сепаратистов испанскому правосудию. Мадрид обвиняет его в организации неконституционного референдума о независимости.

Европейский парламент решил снять неприкосновенность с бывшего президента Каталонии Карлеса Пучдемона, что приблизило его к экстрадиции в Испанию. За эту меру проголосовали в Брюсселе 400 депутатов, 248 были против при 45 воздержавшихся. Лидер каталонских сепаратистов сохранил за собой место в парламенте, но теперь в бельгийских судах может начаться снова процесс его выдачи испанскому правосудию. Мадрид обвиняет его в организации неконституционного референдума о независимости в 2017 году.

Пучдемон считает, что результат голосования противоречит европейским ценностям:

«Это печальный день для Европейского парламента, - сказал экс-глава Женералитета Каталонии. - Мы потеряли иммунитет, но гораздо большее потеряли Европейский Парламент и в целом европейская демократия. Налицо явный случай политического преследования».

Парламентской неприкосновенности лишены также двое соратников Пучдемона Тони Комин и Клара Понсати. Испанские депутаты считают, что это способствует сохранению территориальной целостности королевства и верховенству права в Евросоюзе:

«На этом голосовании мы, либералы, а также социалисты и народники, объединились, - сказал Луис Гарикано. - Это те силы, которые обсуждают каждый день европейские законы. Мы рады, что политические группы, которые управляют Европой, проявили доверие к испанской судебной системе »

Приветствовала решение об отмене иммунитета министр иностранных дел Испании. Аранча Гонсалес написала в Twitter, что "европейский законодатель не может использовать свое положение, чтобы защитить себя от явки в национальный суд".

Трое каталонских депутатов выражают уверенность, что теперь за них заступится Апелляционный суд Брюсселя. Бельгийское правосудие уже воспротивилось экстрадиции бывшего министра культуры Каталонии Люиса Пуча.

Все эти события могут создать напряженность в правительстве Испании. Коалиционный партнёр партия "Подемос", выступала против снятия парламентской неприкосновенности с Пучдемона, в отличие от социалистов во главе с премьер-министром Педро Санчесом.