Дело о выдаче Пучдемона Испании приостановлено

Суд итальянского города Сассари приостановил производство по делу о выдаче Карлеса Пучдемона по запросу Испании. В понедельник утром экс-главу Женералитета Каталонии у здания суда встречали несколько десятков сторонников независимости. Они терпеливо дождались, когда Пучдемон покинул зал заседания. Как-либо прокомментировать происходящее тот отказался.

Как пояснил его адвокат, дело вернется в суд после прояснения двух вопросов: решения европейского суда об иммунитете Пучдемона как евродепутата и о легитимности европейского ордера на его арест, выданного Верховным судом Испании.

Пучдемон был задержан 23 сентября по прибытии на остров Сардиния. Мадрид обвиняет его в подстрекательстве к мятежу и растрате. Тогда суд Сассари постановил оставить экс-лидера Каталонии на свободе без каких-либо ограничений. У Пучдемона есть право оспорить решение апелляционной инстанции в кассационном суде Италии.