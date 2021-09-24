Пучдемон временно свободен

Лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона отпускают из-под стражи, но он не должен покидать остров Сардиния, где его задержали в пятницу утром. В апелляционном суде города Сассари подчеркнули, что пока ещё решают вопрос о его возможной экстрадиции в Испанию, но удовлетворили запрос адвокатов экс-главы Женералитета. Они просили больше времени на подготовку, и Пучдемон предстанет перед сардинскими судьями в субботу.

На этом фоне у здания суда с требованием освободить Пучдемона собрались уже местные, сардинские сторонники независимости.

А в Барселоне тысячи людей с каталонскими флагами вышли на акцию протеста у итальянского консульства.

Официальный Мадрид на задержание Пучдемона отреагировал сдержанно, призвав "уважать решение итальянских судов". В Женералитете высказали возмущение и назвали арест незаконным.