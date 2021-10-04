Для Евросоюза открывается "ящик Пандоры"

Проведённое Международным журналистским консорциумом расследование офшорных сделок под названием "Досье Пандоры" может стать для Евросоюза таким ящиком, из которого посыпятся имена влиятельных людей и тайных групп. Депутат Европарламента из Нидерландов, член комитета по экономическим и монетарным делам, высказывает своё мнение о том, как надо предотвращать фискальные злоупотрбления:

«Досье Пандоры » создаёт впечатление, что слишком много должностных лиц преследуют свои личные интересы, - говорит Пол Танг. - И списка выскакивают европейцы, причастные к политическим решениям. Это показывает одну из наших проблем, для преодоления которой требуется общеевропейский подход. А второе, и связанное с первым, это то, что нужно изменить способ управления некоторыми государствами-членами, включая Нидерланды. Нужно устранить все возможности уклонения от уплаты налогов и отмывания денег».

ЕС уже не раз пытался решить эти проблемы. В начале года он заставил транснациональные компании декларировать налоги, которые они платят в каждой из стран-членов и в налоговых убежищах. Но в «Досье Пандоры» фигурируют около 30 европейских политиков, в том числе премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и бывший еврокомиссар Джон Далли, что выводить проблему на союзный уровень. Несмотря на угрозу больших скандалов, представитель Еврокомиссии Дана Спинант не стала распространяться на эту тему:

«Мы не в праве комментировать имена или отдельные юрисдикции, упомянутые в этих бумагах».

Часть «Досье Пандоры» была опубликована как раз накануне заседания министров финанасов ЕС, которые готовы одобрить уменьшение "чёрного" списка страны и территорий, куда богатые люди прячут свои доходы от налогов.