200 млн евро для острова Пальма

Власти Испании выделят 200 млн евро острову Пальма, пострадавшему из-за извержения вулкана

По словам председателя правительства Испании Педро Санчеса, на заседании Совета министров во вторник будет одобрен "очень серьезный пакет мер с точки зрения восстановления инфраструктуры, водоснабжения, занятости населения, сельского хозяйства, туристического сектора.

"Важно, чтобы мы приняли все возможные меры предосторожности, необходимо следовать рекомендациям спасателей и ученых, которые просят соблюдать бдительность потому что вулкан сохраняет активность и извергает лаву. Здесь речь идет о последствиях не только с материальной точки зрения, но и в том, что касается вопросом здоровья жителей острова", — заявил Педро Санчес.

Ранее лава достигла океана, что вызвало выброс вредных газов. Уровень содержания загрязняющих веществ в воздухе пока не превышает опасных значений.

Накануне местные власти сообщили, что вулкан ведет себя более агрессивно. Из кратера извергается столб газа и пепла высотой до шести тысяч метров.

К настоящему моменту по склонам вулкана вытекло уже более 80 миллионов кубометров лавы, в два раза больше чем за время последнего извержения в 1971 году