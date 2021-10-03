Взрыв в Кабуле: есть погибшие пострадавшие

По меньшей мере 12 человек погибли и боле тридцати получили ранения в результате взрыва, прогремевшего недалеко от мечети Идгах Кабула. Здесь проходила молитва в честь умершей матери Забихуллы Муджахида, представителя захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан", запрещенного в России.

Сообщается, что мишенями теракта были руководители талибов и назначенные ими чиновники во временном кабинете министров Афганистана, в частности, представители Минобороны.

Ранее пресс-секретарь афганского МВД Саид Хости проинформировал, что при взрыве погибли два человека. По данным "Аль-Джазиры", сотрудники службы безопасности задержали трех человек, подозреваемых в подготовке и совершении теракта.