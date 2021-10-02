Бензин доставят военные

К борьбе с топливным кризисом в Великобритании подключаются военные, которые с понедельника начнут доставлять бензин на заправки страны. За выходные 200 военнослужащих будут мобилизованы и направлены в различные части Соединенного Королевства. Власти подчеркивают, что запасы топлива в стране остаются высокими, а проблемы с поставками постепенно решаются.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил: "На следующей неделе военных уже будет больше 200. Но на выходных первая большая группа будет мобилизована, чтобы начать работу в понедельник. К концу недели к ним присоединятся еще 60-70 человек.

По данным Ассоциации розничной торговли топливом, в пятницу бензин по-прежнему отсутствовал на четверти британских заправок

"Вам повезет, если найдете топливо после шести или семи попыток на разных заправках", — говорит клиент АЗС.

В правительстве также сообщили, что 300 иностранных водителей бензовозов в ближайшие дни в экстренном порядке получат специальные визы, которые позволят им работать в Великобритании до марта будущего года.