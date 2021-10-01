Потомок династии Романовых обвенчался в Санкт-Петербурге с итальянской невестой

В России впервые за более чем 120 лет состоялась свадьба представителя дома Романовых. В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга 40-летний Георгий Романов обвенчался со своей 39-летней невестой, гражданкой Италии Ребеккой Беттарини.

На церемонию собрались десятки членов королевских семей Европы. Всего в список приглашенных, по данным агентства AFP, вошли 1500 гостей. Среди них - последний король Болгарии и члены правящих домов Бельгии и Лихтенштейна.

Георгий Романов - сын Марии Владимировны Романовй, внучки великого князя Кирилла Владимировича, который был двоюродным братом последнего российского императора Николая Второго.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сказал, что венчание потомка династии Романовых - и гражданки Италии Ребекки Беттарини не является вопросом Кремля.