"Пятница по имя будущего" в Милане

За месяц до начала COP26 в Глазго сотни молодых людей вышли на улицы Милана, требуя принять быстрые и конкретные действия против изменения климата за месяц до решающей конференции COP26 в Глазго. В эти дни в Милане находятся также 400 представителей около 200 стран, приехавших на молодёжный слёт за климат Youth4Climate Pre-COP26. Среди них - и основатель движения "Пятницы во имя будущего" шведская экоативистка Грета Тумберг, которая обратилась к манифестантам:

"Надежда - вот она. Надежда - это мы, люди. Надежда - это когда люди собираются, чтобы внести изменения. У нас есть право на гнев, у нас есть право выходить на улицы и требовать перемен. Потому что перемены - не просто возможны, они срочно необходимы".

Накануне с группой делегатов слёта встретился премьер-министр Италии Марио Драги. Но его попытки ответить на обвинения активистов, адресованные государственным деятелям, были негативно восприняты некоторыми участниками. После разговора с ними Драги открыл в Милане международную министерскую встречу, предваряющую Конференцию ООН по изменению климата.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Молодые протестующие требуют конкретных действий: таких, как закрытие предприятий по добыче полезных ископаемых до 2030 года. Они требуют более прозрачной системы финансирования для решения проблем климата, а также ответственного, устойчивого туризма. Грета Тунберг и другие молодые активисты раскритиковали тот факт, что руководители государств и правительств дали много обещаний, но пока ничего не сделали".

Делегаты слёта, завершившегося в Милане в четверг, были отобраны ООН из почти 9000 кандидатов. Мероприятие было организованно в рамках подготовки к климатической конференции COP26 в Глазго в ноябре.