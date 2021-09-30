Марио Драги оправдывается перед Гретой Тунберг

В Милане завершилась конференция экоактивистов «Молодёжь за климат». В последний день слёта с наиболее известными спикерами, в частности, с Гретой Тунберг, встретился премьер-министр Италии Марио Драги. Он ответил на обвинения в пустой болтовне, которые активисты адресовали государственным деятелям. По словам Драги, таким образом взрослые «пытаются спрятаться и скрыть свою неспособность действовать эффективно и последовательно».

Несмотря на все оправдания, выступление политика пытались сорвать протестующие, которых в конце концов из зала вывела охрана. Драги положительно отозвался и об этой акции:

«Ваше давление, честно говоря, очень приветствуется. Нас нужно заставлять работать активно. Вы показали мощь вашей мобилизации. Поверьте, мы слушаем вас».

Акции протеста, приуроченные к визиту Драги, проходили и на улицах Милана. Активисты блокировали улицы и устраивали сидячую забастовку. Не обошлось без противостояния с полицией. Премьер-министр же, поприветствовав «Молодёжь за климат», открыл международную министерскую встречу, предваряющую Конференцию ООН по изменению климата.