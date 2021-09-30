COVID-19: правительство признало начало "сложного периода" в России

В России третий день подряд регистрируют максимальные показатели смертности от коронавируса. За последние сутки жертвами пандемии признаны более 860 человек. Общее число смертельный случаев превышает 200 тыс., — говорится в отчёте оперативного штаба правительства.

Выявлены ещё около 24 тыс. заболевших. Больше всего случаев COVID-19 по-прежнему регистрируют в Москве. ТАСС со ссылкой на экспертов отмечает, что эпидемические показатели в столице в ближайшую неделю могут стать ещё хуже после введения обязательного тестирования на COVID людей с симптомами ОРВИ.

В правительстве говорят о начале нового «сложного периода» в России. Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что заболеваемость коронавирусной инфекцией растёт уже три недели на фоне сезонного всплеска ОРВИ. Перспективы борьбы с эпидемией Попова связывает с успехами вакцинации.

Согласно последним данным минздрава, от коронавируса полностью привиты лишь немногим более 40% россиян. В начале сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что для коллективного иммунитета получить получить вакцину или переболеть COVID-19 должны порядка 80% жителей страны.