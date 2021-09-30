Свиньи защищают самолёты

В амстердамском аэропорту "Схипхол" работают свиньи. Ответственность велика, но и дело по ним: два десятка хрюшек доедают остатки урожая на полях вокруг аэродрома. Таким образом животные распугивают и лишают корма птиц, которые обычно слетаются в эти места по осени. Птицы представляют большую опасность для реактивных самолётов: по статистике, в "Схипхоле" на 10 тысяч полётов приходилось семь столкновений. Фермеры говорят, что их питомцы уже разогнали самых тяжёлых и потому опасных противников авиации — гусей.