Находка в Индонезии: свинья изображена на древнейшем наскальном рисунке

Археологи обнаружили в пещере в Индонезии на юге острова Сулавеси древнейший наскальный рисунок. Как минимум 45,5 тысяч лет назад художник посвятил его бородавчатой свинье. Изображение - примерно в 136 см в длину и 54 см в ширину - выполнено красной охрой. Его обнаружил еще в 2017 года студент Башран Бухран, но информация об этом появилась в журнале Science Advances только сейчас после целого ряда предварительных исследований.

Добраться до пещеры с древним сокровищем нелегко. Она расположена в отдаленной долине, окруженной отвесными известняковыми скалами, которая в сезон дождей полностью уходит под воду. От ближайшей дороги до нее добираться около часа пешком.

По данным специалистов, изначально рядом со свиньей были нарисованы еще два ее сородича. Фигуру еще одного животного ученым узнать пока не удалось.

"Предположительно изображенная свинья наблюдает за схваткой или социальным взаимодействием двух других свиней", - считает Адам Брумм, соавтор исследования.

Люди охотились за бородавчатыми свиньями в данном регионе на протяжении десятков тысяч лет. Предыдущий образец наскальной живописи был обнаружен также на острове Сулавеси: по мнению специалистов, изображенным охотникам - полуживотным-полулюдям - 43,9 тысяч лет.