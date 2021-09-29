Кассета с неизданной песней Леннона ушла с молотка

На аукционе в Дании ушла с молотка кассета с ранее неизвестной песней Джона Леннона.

Запись была сделана 5 января 1970. Основатель The Beatles с супругой Йоко Оно зимовали в местечке Тси в Ютландии. Четыре датских подростка, которым тогда было по 16 лет, готовили материал для школьной газеты. Им посчастливилось взять интервью у звёздной пары, во время которого Леннон исполнил две песни. Одна из них так до сих пор и не вышла.

Алекса Бруун Расмуссен, аукционный дом Bruun Rasmussen:

"Они рассказывают о своём пребывании в Дании. Там немало рассуждений о мире во всём мире. И ещё - немного музыки. Ведь была исполнена Give Peace a chance, в необычной интерпретации. Добавлено кое-что из местного, датского, это очень забавно для нас. Но главное - там есть Radio Peace - песня, которая ранее не была опубликована".

33 минуты "душевной беседы в уютной атмосфере". Продать кассету и в придачу десятки фотоснимков, копию той самой школьной газеты владельцы решили спустя более чем полвека.

Карстен Хёйен, бывший владелец кассеты:

"Нам всем уже под 70. Передать это потомкам, поделить между нашими детьми и внуками не получится. Их очень много. Сами мы уже не увлекаемся этим. Но мы знаем, что есть люди, которые коллекционируют подобные вещи. Им это очень интересно. Мы были бы счастливы, если бы кассетой заинтересовался музей или, может быть, сама Йоко Оно".

Информация о новом владельце не разглашается. Известно лишь, что ценный лот покинул пределы Дании. Он был продан на аукционе аукционе Bruun Rasmussen за большую сумму чем ожидалось - 75 с половиной тысяч долларов.