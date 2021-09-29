Премьером Японии станет Фумио Кисида

Фумио Кисида избран председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии. Это значит, что скоро именно он возглавит японское правительство.

Во втором туре политик набрал 257 из 427 голосов, обойдя своего соперника - экс-главу министерства иностранных дел и Минобороны Таро Коно.

Ранее Кисида был министром по делам Окинавы и "северных территорий", главой МИД в кабинете Синдзо Абэ. Как ожидается, в новой должности парламент утвердит его 4 октября.

Фумио Кисида, председатель ЛДП:

"Я почувствовал серьёзную угрозу для нашей демократии. Поэтому выдвинул свою кандидатуру раньше всех".

Он станет 100-м по счету премьер-министром Японии, сменив на посту Ёсихидэ Суга, который отказался баллотироваться на нынешних выборах главы ЛДП.

Кисида считает, что стране нужна "новая форма капитализма", она предполагает перераспределением богатств и борьбу с неравенством доходов населения. Во внешней политике от нового премьера серьёзных изменений аналитики не ждут.