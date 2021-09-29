Евросоюз поддерживает спутниковую связь и 5G

Развернулось соперничество за внимание и деньги Евросоюза между системами космической и наземной связи. Европейская ассоциация спутниковых операторов (ЕАСО) ревниво заметила, что её система не была упомянута в речи Председателя Еврокомиссии «О положении Союза». Зато Урсула фон дер Ляйен сосредоточилась в Страсбурге на теме подключения граждан к интернету посредством технологии 5G и оптоволоконных кабелей.

«Она говорила о существенных инвестициях в сети 5G, - сказал глава спутниковой ассоциации Арти Холла. - Но эти деньги налогоплательщиков должны пойти на пользу не только городской элите, но и максимальному количеству граждан. И в этом может помочь спутник ".

Около трети всех спутников производится в Евросоюзе. Согласно статистике Брюсселя, к середине 2019 года только 20% сельских домохозяйств в ЕС имели доступ к широкополосной связи с высокой пропускной способностью.

Развертывание сетей пятого поколения в Европе происходит медленнее, чем в остальном мире - они финансируются на 50% меньше, чем, например, в США.

В настоящее время ЕС осуществляет две космические программы: это глобальная система спутниковой навигации Галилео и миссия по наблюдению за Землей Коперник.

Хотя спутники и не упоминались в ежегодном послании, еврокомиссар по внутреннему рынку заверил, что они пользуются не меньшей поддержкой, чем 5G:

«Европе необходимо быстро разработать космическую инициативу по подключению в качестве третьей инфраструктуры, помимо Галилео и Коперника, - сказал Тьерри Бретон. - Эта инфраструктура позволит нам покрыть мертвые зоны, предоставив доступ к высокоскоростной широкополосной связи для всех и повсюду на нашем континенте».

Официальные лица Евросоюза знают, что им нужно заставить страны-члены активнее сотрудничать в развитии спутниковой связи, если они не хотят отстать от других космических держав.