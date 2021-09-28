"Once you know": фильм-предупреждение

"Once you know" - новый проект молодого французского режиссёра Эмманюэля Капплена.

Автор документальной картины не мог себе позволить просто наблюдать за изменением климата и истощением ресурсов планеты, ведь Капплен уверен, что наша цивилизация находится на краю пропасти. В поисках ответов на вопросы о том, как избежать катастрофы, француз обратился к учёным и экспертам в области климата, которые в один голос призывают к коллективным действиям.

Мы расспросили Эмманюэля Капплена о том, что человечество должно предпринять перед лицом угрозы. "Что касается климатических изменений, очевидно, что мы переступили красную черту, и нам предстоит быть свидетелями непоправимых вещей. Поэтому нам нужно выявить те угрозы, которые еще можно избежать. Я решил снять этот фильм, потому что, как сказал один из выдающихся французских климатологов Эрве Лё Трёт, люди виноваты в том, что происходит с планетой, и люди же способны дать отпор этим разрушительным изменениям" - заявил режиссёр.

Автор призвает к поиску альтернативных решений, моделей устойчивого развития и более умеренному использованию ресурсов планеты, если мы хотим избежать человеческих трагедий. В трейлере к фильму говорится, что люди не смогут вечно адаптироваться к ухудщающимся климатическим условиям, им придется постоянно менять место жительства.

Эмманюель Капплен: "Никто не может заглянуть в будущее, даже самые именитые климатологи, даже самое точное моделирование климата не может дать полную картину. Важно понять, и это то, что я пытаюсь сказать этим фильмом каковы конкретные механизмы нарушения климата. Представьте, что мы короли, а за нами следуют наши энергетические рабы. Когда мы задаемся вопросами о климате, мы должны сначала задуматься об энергетике."

"Once You Know" - "Как только ты узнал правду" - ты уже не будешь вести себя, как раньше". Так можно перевести название и главный лозунг фильма Капплена. Картина выйдет на экраны Франции и Европы уже этой осенью.