Глобальное потепление: 2020-й "дал жару"

Катастрофические пожары и таяние ледников. Минувший год был очень жарким. По данным специалистов НАСА и Национального управления океанических и атмосферных исследований США, температурные показатели Земли достигли показателей 2016 года, повторив рекорд. Впрочем, для ученых это не стало сюрпризом.

Гэвин Шмидт, глава Института космических исследований имени Годдарда: "Мы видели эти волны тепла, видели пожары и наблюдали за тем, что происходит в Арктике. Я говорю о том, что сводки конца года лишь краткое изложение всего того, что происходило. Мы знали, что год будет жарким, мы ожидали того, что он будет более теплым нежели предыдущие годы. Именно так все и случилось".

В течение многих лет ученые говорят о тенденции долгосрочного потепления. В прошедшем году усредненная глобальная температура была на 1,02 градуса Цельсия выше, чем принятые за основу усредненные показатели температуры (в период с 1951 по 1980 год).

Русь Восе, глава аналитического отдела NOAA: "Если вы посмотрите, скажем, на последние шесть или семь лет, они действительно отличаются от предыдущих . На мой взгляд, это позволяет предполагать возможность ускорения роста средней глобальной температуры".

Что нам готовит 2021 год? Он только начался, но погода уже преподнесла нам немало сюрпризов, включая небывалые снегопады и морозы в Испании. Волны холода ученые так же связывают с потеплением климата.