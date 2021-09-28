Навального обвиняют в экстремизме. Ему грозит до 10 лет тюрьмы

Против Алексея Навального и его соратников возбуждено новое уголовное дело в России. Об этом сообщает Следственный комитет. Политику, а также бывшего руководителя сети его региональных штабов Леонида Волкова и главе организации "Команда Навального" Ивана Жданова грозят обвинения обвинения в участии в экстремистском сообществе. Отмечается, что фигурантами дела стали и другие известные соратники основателя Фонда борьбы с коррупцией.

Ранее российские власти объявили ФБК экстремистской организацией, которая, как утверждают в Москве, добивалась изменения основ коснтитуционного строя, подрывала общественную безопасность и государственную целостность.

Фактом преступления по новому делу СК считает собственно создание Фонда борьбы с коррупцей, штабов политика и "Команды Навального", а также руководство этими структурами. В качестве потенциальных доказательств экстремистской деятельности ведомство ссылается на призывы участников митингов в поддержку Навального в российских регионах — упомянуты несколько местных активистов, один из которых "выступал с призывами к совершению насильственного изменения основ конституционного строя путём проведения революции", а другой в интернете "побуждал к борьбе против существующей государственной власти с использованием насильственных действий".

Навальный находится в заключении по делу о мошенничестве со средствами Ив Роше — условное наказение ему заменили на реальный срок заключения после возвращения политика из Берлина. В Германию его эвакуировали с признаками сильнейшего отравления, европейские лаборатории и Организация по запрещению химического оружия обнаружили в организме Навального следы боевого вещества группы "Новичок". Основатель ФБК обвиняет Кремль и лично Владимира Путина в покушении на его убийство. ЕС, США и другие страны ввели против России санкции, обвинив Москву в нарушении запрета на применение химического оружия.

Кремль все претензии отвергает, ставит под сомнение сам факт отравления Навального, называет лидера оппозиции "блогером" и "преступником", настаивая на том, что он пользуется ничтожной поддержкой среди граждан России. Политик стал фигурантом целого ряда уголовных дел, некоторые из его наиболее известных соратников были вынуждены покинуть Россию под угрозой уголовного преследования.