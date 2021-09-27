Региональный проект восстанавливает память о забытом народе

Глубоко в лесах Словакии затерялась почти забытая культура, интерес к которой начинает возрождаться. Немцы-гунцокары переселились сюда несколько веков назад, чтобы заниматься лесозаготовками. Их потомки, живущие здесь, теперь говорят по-словацки, но о наследии своих предков они не забывают и знакомят с ним подрастающее поколение.

“Они принесли с собой новые технологии рубки леса, более устойчивые методы ведения лесного хозяйства, а также свои религиозные праздники, —рассказывает Ирена Герхлова, чьи предки были гунцокарами. —Они оказали значительное влияние на местную культуру. Это наследие очень важно сохранять и знакомить с ним как здешнее население, так и туристов”.

Возрождение старинных традиций - это только одно из направлений туристического проекта, финансируемого Евросоюзомв этом лесном крае на границе Австрии и Словакии. Инвестиции направляются на развитие культуры и биоразнообразия, в том числе на восстановление экосистемы этого искусственного озера. Бюджет проекта составляет 1,45 млн евро, из которых 85% поступают из фонда регионального развития ЕС. Каждый год на словацкую сторону этой территории приезжают около 190 тыс. туристов.

“Этот район, деревни по обе стороны границы, всегда привлекал туристов, —уточняет координатор проекта Сильвия Браздовичова. —Но мы отставали с точки зрения соответствия некоторым техническим требованиям и развития инфраструктуры. Экологические стандарты тоже нужно было модернизировать. Благодаря проекту, мы теперь можем предложить гостям новые, лучшие условия пребывания”.

По обе стороны границы было профинансировано создание условий для экологических видов транспорта, в том числе электромобилей и велосипедов. В заболоченной местности была проложена целая сеть дорожек, по которым можно посетить природные и культурные достопримечательности. Тропы оборудованы указателями и щитами с полезной информацией.

“Эта местность полезна для вашего физического и душевного здоровья. Вы можете расслабиться, просто глядя на всю эту зелень вокруг. Этот край должен давать не только древесину, но и счастье”, —уверен местный житель Якуб Малик.