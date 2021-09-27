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Республика Беларусь

Марии Колесниковой присудили премию имени Вацлава Гавела

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 Павел Барсуков
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Мария Колесникова в августе 2020 г.
Мария Колесникова в августе 2020 г.   -   Авторское право  AP/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
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Парламентская ассамблея Совета Европы присудила премию имени Вацлава Гавела Марии Колесниковой — одному из лидеров белорусской оппозиции. В ПАСЕ подчеркнули, что "её деятельность напоминает борьбу самого Гавела".

Марию Колесникову, которая отказалась от принудительной эмиграции, приговорили к 11 годам тюремного заключения, признав виновной в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистской организации.