Марии Колесниковой присудили премию имени Вацлава Гавела

Парламентская ассамблея Совета Европы присудила премию имени Вацлава Гавела Марии Колесниковой — одному из лидеров белорусской оппозиции. В ПАСЕ подчеркнули, что "её деятельность напоминает борьбу самого Гавела".

Марию Колесникову, которая отказалась от принудительной эмиграции, приговорили к 11 годам тюремного заключения, признав виновной в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистской организации.