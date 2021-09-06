Евросоюз заступился за белорусов Колесникову и Знака

Резкой критике со стороны Европейского Союза подвергся приговор, вынесенный Минским областным судом одному из лидеров белорусской оппозиции и её адвокату. Мария Колесникова осуждена на 11 лет лишения свободы, Максим Знак - на 10. К их немедленному освобождению призвал в интервью Euronews представитель Еврокомиссии по иностранным делам:

«Эти судебные процессы проходили за закрытыми дверями, на них были предъявлены необоснованные обвинения, и эти два человека являются политическими заключенными, - сказал Петер Стано. - Всё это неприемлемо для Европейского Союза. Мы осуждаем это. Мы осуждаем эти процессы и, конечно же, приговоры. Мы призываем к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных Беларуси ».

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг написал в Twitter, в Евросоюзе будут и далее поддерживать тех, кто борется за свободную, демократическую и независимую Беларусь. Он осудил Минск за репрессии.

За своё участие в протестном движении в Республике Беларусь Колесникова и Знак были признаны виновными в заговоре с целью захвата власти, угрозе национальной безопасности и экстремизме.

После непризнанной Евросоюзом победы Александра Лукашенко на президентских выборах в августе 2020 года в Беларуси были задержаны тысячи людей, По данным гражданских активистов, в тюрьмах остаются не менее 650 политзаключенных.

Евросоюз ввел масштабные санкции против отдельных лиц и секторов экономики. Брюссель считает, что в ответ Минск решил пересылать мигрантов через белорусские границы в Польшу и страны Балтии.

«Санкции ЕС, введенные против Беларуси, являются прогрессивными,- продолжал Стано. - Это означает, что мы можем увеличивать или уменьшать их в зависимости от развития событий».

Еврокомиссия работает уже над 5-м пакетом санкций, введение который потребует согласия всех 27 стран-членов ЕС.