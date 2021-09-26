Выборы в Германии: СДПГ лидирует с минимальным перевесом

На парламентских выборах в Германии напряженная борьба развернулась между двумя политическими тяжеловесами - блоком ХДС/ХСС и СДПГ. По данным экзитполов, разница в голосах составляет порядка 1% в пользу социал-демократов. Для консерваторов, которых на этот раз на выборы вел Армин Лашет, это худший результат за всю историю существования альянса.

Руководство парламентской фракции ХДС/ХСС уже потребовало кадровых изменений. Сам Лашет признал, что партия не удовлетворена данными экзитполов, но отметил: исход выборов еще не определен. В ходе выступления перед однопартийцами, политик обратился к Ангеле Меркель, которая с созданием нового кабинета сложит с себя полномочия главы правительства.

Армин Лашет, ХДС/ХСС: "Впервые за 16 лет Ангела Меркель не баллотируется на пост канцлера ФРГ. Это были 16 хороших лет для Германии, и поэтому, прежде всего, я хочу выразить благодарность главе правительства за ее хорошую работу".

Несмотря на изрядную потерю избирателей, кандидат на пост канцлера от ХДС/ХСС Армин Лашет все же намерен получить мандат на создание коалиции.

Армин Лашет, ХДС/ХСС: "Голосование за ХДС/ХСС - это голосование против левого кабинета министров. Вот почему мы сделаем все возможное, чтобы сформировать федеральное правительство под руководством ХДС/ХСС. Германии нужна коалиция с прицелом на будущее, коалиция, которая модернизирует страну уже сейчас".

Кандидат на пост канцлера от СДПГ Олаф Шольц так же призвал дождаться официальных результатов голосования. В то же время политик заявил, что намерен договориться о новой правящей коалиции до Рождества; а лучше, если это произойдет немного раньше.

Олаф Шольц, СДПГ: "Эта ночь будет длинной. Я уверен. Но я также уверен, что многие граждане проголосовали за СДПГ, потому что они хотят смены правительства и потому, что они хотят, чтобы следующим канцлером Германии стал Олаф Шольц" .

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Руководить ими как предполагается, будет партия набравшая большинство голосов. Это будут сложные и изнурительные переговоры, предрекают аналитики.