Король Испании подключился к борьбе с лавой

На острове Пальма Канарского архипелага замедлилось движение лавы, стекающей от извергающегося вулкана - фактор, который наблюдатели называют неблагоприятным. Ранее они рассчитали, что быстродвижущиеся потоки раскаленной массы стекут в море, не нанеся дополнительного ущерба, но теперь пересматривают прогноз.

Местные жители в ужасе. "Это было так страшно, мы не ждали извержения, бежали, спасая свои жизни, буквально в чем были. Я в тот момент кормила маму".

Испанский король Фелипе VI накануне прилетел к месту бедствия, чтобы поддержать островитян и лично выразить благодарность спасателям и волонтерам.

"Недостатка в помощи не будет, - заверил он местных жителей. - Здесь представлены все ветви власти, они сделают все, что в их силах. Как сделают все и частные организации, граждане, все желающие. Сегодня очень многие жители архипелага, Пиреней протягивают вам руку помощи".

Вулкан Кумбре- Вьеха, дремавший полвека, проснулся в прошлые выходные, в результате мощного извержения лава потекла в близлежащие населенные пункты. Всего речь идет о 26 миллионах кубометров расплавленной породы, эвакуированы тысячи людей.