Лава накрывает остров Пальма

Вторая страшная ночь на канарском острове Пальма. Потоки лавы из извергающегося вулкана сносят все на своем пути и разрушили по последним данным более 160 жилых домов. Новое устье лавовых потоков, уже девятое по счету, образовавшееся в муниципалитете Таканде, осложнило ситуацию и привело к дополнительной эвакуации населения. Таким образом около тысячи жителей муниципалитета вынуждены были покинуть свои дома, взяв с собой лишь самое необходимое. Ранее в связи с продвижением лавовых потоков были эвакуированы более пяти с половиной тысяч человек.

"Мы продолжаем смотреть туда и не можем в это поверить. Мы все думаем о том, что наш дом находится под этим вулканом. И хотя нашего дома больше нет, это все равно моя деревня, мой район, мои близкие люди", - говорит эта женщина.

"Всем нам очень больно. Так много наших друзей потеряли все. Они остались ни с чем, как и мы, там осталась вся наша жизнь", - рассказывает эта женщина.

По последней информации, поток магмы стал остывать и расширился, снизив свою скорость с первоначальных 700 метров в час до 300, поэтому ему, чтобы достичь побережья потребуется немного больше времени, чем ожидалось.

По прогнозам специалистов, это может произойти в ближайшие часы, что увеличит риск возникновения и выбросов в атмосферу токсичных газов, которые начнут выделяться при контакте лавы с морской водой. Однако на данный момент власти уверяют, что газы не представляют никакой опасности для здоровья населения.

Тем временем, правительство Канарских островов ожидает помощи от Европы и уже работает над законом об изменении классификации пострадавших от извержения вулкана Кумбре-Вьеха земель.