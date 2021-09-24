Политическая география выборов в Бундестаг

Избирательный округ Айрих-Эмден расположен в Нижней Саксонии на побережье Северного моря. Рыбацкие деревни привлекают сюда многочисленных туристов. Но большинство жителей округа работают на промышленных предприятиях и традиционно голосуют за Социал-демократическую партию.

В округе расположен крупный автомобильный завод концерна “Фольксваген”, на котором трудятся 10 тыс. человек, а в порту города Эмден расположен один из крупнейших в Европе терминалов, специализирующихся на экспорте автомобилей.

Дальше к югу расположен избирательный округ Клоппенбург-Фехта. Настроения избирателей здесь во многом формируются историческими традициями и Римско-католической церковью. В провинции климатическая политика правительства вызывает у многих избирателей опасения. А программе партии “Зелёных” они не доверяют.

На юго-западе страны, в баденском городе Фрайбурге-им-Брайсгау, идеи партии “Зелёных”, напротив, давно завоевали сердца избирателей.

Но ни в одном округе ни одной партии не гарантирован успех. Борьба будет идти за каждый голос.