Узбекистан делает ставку на культуру

Хива — город-музей под открытым небом. Он впечатляет красотой культурных объектов. В средние века город был важным торговым центром на Великом шелковом пути.

Сегодня богатое наследие, сохранившееся до наших дней, делает Хиву одним из интереснейших мест современного Узбекистана. Именно здесь в рамках недели культурного наследия Узбекистана прошел международный форум «Центральная Азия на перекрёстке мировых цивилизаций».

Более 250 ученых-востоковедов оффлайн и еще почти столько же онлайн обсуждали, как сохранить, изучить и популяризировать общую культуру и наследие народов региона Центральной Азии.

«Культурная составляющая становится частью национальной идеи Узбекистана на современном этапе, —уверена директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова. — Как вы знаете, сейчас провозглашено (президентом Шавкатом Мирзиёевым) начало нового третьего ренессанса, то есть возрождение страны в уже новых современных условиях. И ставка делается очень значительная на культуру».

Вот уже пять лет ученые-востоковеды издают красочные книги-каталоги с редчайшими рукописями, археологическими артефактами, уникальными миниатюрами. Все они разбросаны по миру и хранятся в самых разных музеях, частных коллекциях и библиотеках. Проект называется «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Его главная цель — систематизировать и собрать воедино все богатое наследие Узбекистана. По словам Ирины Поповой, проектов аналогичного масштаба в мире нет.

В этом году ученые представили 15 новых книг-альбомов. То есть всего уже опубликовано 50 томов. Бесплатно они будут отправлены во все библиотеки и образовательные учреждения республики.

Страница рукописи. Numen Digital/

Председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана Фирдавс Абдухаликов говорит, что этот проект нужен прежде всего для воспитания подрастающего поколения, а также для развития туристического потенциала Узбекистана и каталогизации всего того культурного наследия, которое на сегодняшний день находится в музеях и собраниях мира.

«Узбекистану это нужно для того, чтобы в первую очередь молодежь Узбекистана, знала свою историю и она смогла бы построить новый Узбекистан. Второе, это конечно же для того, чтобы развивать туристический потенциал Узбекистана, чтобы сюда приезжали гости. И третье, конечно, это ».

Еще одно направление проекта — публикация факсимильных изданий шедевров древних рукописей и миниатюр. Сделать доступными уникальные книги прошлого помогает издательский дом Mueller&Shindler. В этом году он представил факсимиле «Книги неподвижных звезд» астронома и математика X века ас-Суфи. Рукописная копия этого труда была сделана в XV в. по заказу правителя державы Тимуридов — Улугбека, который сам был выдающимся астрономом и математиком.

Страница рукописи. Numen Digital/

По словам президента издательства Mueller&Schindler Шарлотты Крамер, это очень редкий манускрипт, потому что существует всего три книги, специально предназначенные для Улугбека и созданные во время его правления. В этой книге есть страница, своего рода экслибрис, где говорится, что эта книга была сделана для его библиотеки, специально для него.

Эта рукопись фундаментального для того времени текста никогда до этого не воспроизводилась в факсимиле. Оригинал хранится в Национальной библиотеке Франции. Специалисты с абсолютной точностью воссоздали все особенности оригинального издания: размер, характер печати, бумагу, рукописные надписи и золотые вставки.

Во время Недели культурного наследия Узбекистан показал, что культура страны — это не только предмет национальной гордости, но и важный межгосударственный инструмент коммуникации.