«Книга неподвижных звезд» — сочетание искусства и науки

Узбекистан продолжает развивать грандиозный проект «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». Он призван сделать достоянием исследователей и широкой общественности ценные манускрипты, созданные на территории страны в разное время. Высококачественные факсимильные копии манускриптов издаются в виде книг-альбомов.

На проходящем в Хиве Международном культурном форум «Центральная Азия на перекрестке мировых цивилизаций», в котором принимают участие около 350 ученых со всего мира, было представлено самое последние издание проекта - «Книга неподвижных звезд» астронома и математика X века Абдуррахмана ас-Суфи. Рукописная копия этого труда, хранящаяся в Национальной библиотеке Франции, была выполнена в XV в. по заказу правителя державы Тимуридов Улугбека, который сам был выдающимся астрономом и математиком. В манускрипте сохранились пометки, сделанные рукой Улугбека.

Этот древний манускрипт — живое свидетельство восхищения, которое на протяжении веков вызывал небесный свод, древности арабской астрономической традиции и яркий образец научных достижений золотого века ислама.

Блестящее сочетание искусства и науки

Манускрипт — это настоящий шедевр среднеазиатского искусства. Он содержит 74 великолепные миниатюры, изображающие созвездия. то одна из древнейших дошедших астрономических книг, таким образом иллюстрированная. Сам султан изображён в виде созвездия Цефея.

Кроме художественной книга имеет огромную научную ценность. Она описывает 48 созвездий или неподвижных звёзд, основана на принципах древнегреческой астрономии, но является первым трактатом, раскрывающим средневековые арабские астрономические знания и теории.

До Абдуррахмана ас-Суфи (903-986) все астрономические знания основывались на работе александрийского ученого Клавдия Птолемея (100-160) «Альмагест». Ас-Суфи одним из первых пересмотрел и уточнил работу Птолемея, оказав большое внимание на дальнейшее развитие астрономии.

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Вклад Абдуррахмана ас-Суфи в астрономическое знание

Работавший в Исфахане ученый установил точное соответствие между греческими и арабскими названиями звёзд и созвездий. Он первым описал галактику Андромеды и впервые упомянул Большое Магелланово Облако. До него астрономы знали только одну галактику - Млечный путь.

Подробное описание и изображение созвездий в манускрипте сделало его важнейшим руководством по звездному небу не только для исламского мира, но также и для христианского.

Астрономия — часть культурного наследия Узбекистана

Оригинальная рукопись, созданная самим Абдуррахманом ас-Суфи до нас не дошла. Мы знакомы с трудом астронома только благодаря рукописным копиям, сделанным в последующие века.

Создавая факсимильные копии древних манускриптов Узбекистан стремится продлить их жизнь с помощью современных технологий.

Десятки других рукописей уже были изданы в рамках проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира». И работа над переизданием хранящихся в архивах и библиотеках шедевров письменности продолжается.

Это вклад Узбекистана в мировую культуру получил высокую оценку со стороны ЮНЕСКО. Заместитель генерального секретаря этой международной организации Ренато Рамирес назвал Узбекистан примером для других стран. По его словам «исследования — это путь передачи не только академических знаний, но и знаний для наших детей и новых поколений».