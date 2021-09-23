Киев определил, кто такие олигархи, и наложил на них ограничения

Киев определил, кто такие олигархи, и наложил на них ограниченияКомментарии
Олигархической власти на Украине больше не будет, заявил президент страны Владимир Зеленский после того, как Рада одобрила законопроект. Киев решил чётко определить, кто подпадает под это понятие, и наложить на таких заметные ограничения.
Для того, чтобы считать олигархом, нужно попасть под три определения из четырёх: по объёму активов, владению предприятием-мнополистом, значительным влиянием на СМИ и участию в политике.
Закон приняли на следующий день после покушения на помощника Зеленского.
Владимир Зеленский, президент Украины:
"На первого помощника президента Украины совершено покушение. 12 выстрелов, три попали в водителя. Вот вам цена изменений в стране, вот вам цена реформ".
Машину Сергея Шефира обстреляли в ночь на среду. Президент Украины тогда же заявил, что его команда продолжит реформы, направленные "на борьбу с криминалом и крупными влиятельными финансовыми группами".