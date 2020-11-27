Навальный призвал к санкциям ЕС против российских олигархов

Алексей Навальный призвал наложить санкции на российских олигархов. Оппозиционный политик выступал в пятницу по видеосвязи перед членами Комитета по международным делам Европарламента. Основатель Фонда борьбы с коррупцией сказал, что Европейский союз должен сосредоточиться на источниках доходов людей из окружения российского президента:

«Нет смысла в санкциях против каких-то полковников или генералов, которые не путешествуют много по миру, и у кого не так много имущества или банковских счетов в Европе, - сказал Навальный. - Европейский Союз должен нацеливаться на деньги российских олигархов, не только старых олигархов, но и новых, таких как этот круг г-на Путина. Они должны стать настоящими объектами санкций. "

После отравления Навального боевым веществом из класса "Новичок" Евросоюз ввел персональные санкции против ряда российских чиновников. Председательствовавший на заседании бывший министр иностранных дел Эстонии, а ныне евродепутат, объяснил, почему ещё не наказаны олигархи:

«Есть основная причина, почему некоторые имена определены, но не включены в список, - сказал Урмас Паэт. - Для этого требуются конкретные доказательства того, как это лицо реально способствовало нарушению прав человека»,

Навальный допустил, что выборы в российскую Госдуму могут оказаться легитимными или нет ещё до того, как они пройдут в будущем году:

«Я прошу Европейский парламент и каждого европейского политика относиться к предстоящим выборам в России очень просто: если всем разрешено в них участвовать, то можно продолжать обсуждение. Но если кому-то не дают возможности участвовать в выборах, то результаты таких выборов некогда не будут признаны".

Находящийся в Германии Навальный назвал своим планом восстановить здоровье и вернуться в Россию, чтобы действовать изнутри.

Тем временем Кремль отверг обвинения в причастности к отравлению Навального и потребовал от западных партнёров предоставить информацию, необходимую для расследования произошедшего с политиком.